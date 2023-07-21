هرباً من الرطوبة.. المتنزهون يُقبلون على مرتفعات جازان

أدّى اعتدال الطقس في المحافظات الجبلية بمنطقة جازان، إلى استقطاب عددٍ كبيرٍ من العائلات والمتنزهين من أنحاء المملكة كافة، حيث توجهوا إلى الأودية والمرتفعات والمسطحات الخضراء ذات الطبيعة الخلابة في المنطقة.