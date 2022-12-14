"هيئة الاتصالات": المملكة تستورد 12.4 مليون جهاز متنقل خلال 2021

في سياق آخر، أطلقت الهيئة، اليوم، المرحلة الثانية من مبادرة إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية "دوّر جهازك"، بالتعاون مع عدة قطاعات، في إطار مسؤولياتها المجتمعية لرفع مستوى الوعي لدى الأفراد والمؤسسات بدورهم تجاه تدوير الأجهزة الإلكترونية والاستدامة البيئية.