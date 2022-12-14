"هيئة الاتصالات": المملكة تستورد 12.4 مليون جهاز متنقل خلال 2021

كشفت إحصائية نشرتها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، أن حجم سوق استيراد أجهزة الاتصالات المتنقلة للمملكة خلال العام 2021م تجاوز 20 مليار ريال سعودي، لعدد 12.4 مليون جهاز تم استيراده.
وأوضحت "الإحصائية" أنه من بين أكثر من 53 مليون جهاز متصل بالشبكة، هناك 40 مليون هاتف ذكي.
في سياق آخر، أطلقت الهيئة، اليوم، المرحلة الثانية من مبادرة إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية "دوّر جهازك"، بالتعاون مع عدة قطاعات، في إطار مسؤولياتها المجتمعية لرفع مستوى الوعي لدى الأفراد والمؤسسات بدورهم تجاه تدوير الأجهزة الإلكترونية والاستدامة البيئية.
ويمكن معرفة كل التفاصيل عبر الرابط .
وتستهدف المبادرة إعادة تدوير الهواتف المتنقلة والجهاز اللوحي، وأجهزة المودم والهاتف الثابت، والطابعات والكمبيوترات المحمولة والمكتبية.
وينتهي التدوير بإصلاح الأجهزة ثم التبرع بها للأسر المحتاجة أو إعادة تدويرها وإتلافها بحسب الطرق والوسائل المتخصصة.
وبلغ مجموع الأجهزة المتبرع بها 36.230 جهازًا حتى اليوم.