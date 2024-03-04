الأول من نوعه في المنطقة .. وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح مصنع الشركة الطبية المتقدمة الصناعية ABMI بجده

افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة "مدن" بندر بن إبراهيم الخريف، الخميس الماضي، مصنع الشركة الطبية الصناعية المتقدمة، والذي يعتبر أول مصنع متخصص في تصنيع المنتجات الطبية الفائقة الدقة، ليس في المملكة فحسب، بل في المنطقة ككل، والذي يتضمن تصنيع أجهزة طبية متطورة تُزرع داخل الجسم البشري، وتُستخدم في عمليات القلب وخيوط العمليات الجراحية بكافة أنواعها.
وخلال الحفل، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة م. غسان زعتري أن الشركة حظيت بدعم كبير من الجهات ذات العلاقة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة "مدن"، كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الاستثمار بأن تكون الشركة أحد الروافد الرئيسية لتغطية الطلب المحلي لتصنيع المستلزمات الطبية عالية الدقة، وكذلك التصدير للدول المجاورة بحول الله وقوته.
كما وجّه "زعتري" الشكر الجزيل للحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على الجهود الكبيرة المبذولة للارتقاء بوطننا الحبيب، مؤكدًا عزم الشركة التوسع في القطاع الصناعي والطبي والبحث عن أحدث التقنيات في قطاع المنتجات الطبية تماشيًا مع توجهات رؤية المملكة 2030.
وفي نهاية الحفل، تجول الوزير داخل المصنع، وشاهد ما تمت صناعته من إنجازات شباب وبنات هذا الوطن العظيم، كأول دعامات للقلب بكل فخر واعتزاز.
الجدير بالذكر أنه تم إعداد حزمة من البرامج التدريبية من قبل شركات عالمية متخصصة؛ لتأهيل العاملين في المصنع من أبناء وبنات الوطن على تشغيل وصيانة معدات الإنتاج، وتم إرسال العديد منهم للخارج لتلقي التدريب اللازم مع مراعاة أنظمة إدارة الجودة الشاملة، مستشعرين المسؤولية لقيمة عبارة "صُنِعَ في السعودية".