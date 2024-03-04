الأول من نوعه في المنطقة .. وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح مصنع الشركة الطبية المتقدمة الصناعية ABMI بجده

الجدير بالذكر أنه تم إعداد حزمة من البرامج التدريبية من قبل شركات عالمية متخصصة؛ لتأهيل العاملين في المصنع من أبناء وبنات الوطن على تشغيل وصيانة معدات الإنتاج، وتم إرسال العديد منهم للخارج لتلقي التدريب اللازم مع مراعاة أنظمة إدارة الجودة الشاملة، مستشعرين المسؤولية لقيمة عبارة "صُنِعَ في السعودية".