"الأراضي البيضاء" يُصدر فواتير الدورة السابعة للمرحلة الأولى في حاضرة الدمام

وكان البرنامج قد أعلن عن إصدار الرسوم للمرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في جدة ومكة المكرمة وحاضرة الدمام؛ مؤكدًا أن عدم تطوير الأرض أو السداد خلال المدة المحددة، سيترتب عليه غرامة تصل إلى 100% من قيمة الرسم، وأن الأرض التي يملكها أكثر من مالك بصك واحد، تُطَبّق عليها الرسوم بحيث يُفرض الرسم على كل مالك وفقًا لحصته من الأرض.