"الأرصاد": هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على جازان وعسير والباحة ومكة والشرقية "الربع الخالي"

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن متر إلى متر ونصف على الجزأين الجنوبي والأوسط يصل إلى مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.