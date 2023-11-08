"العناية بشؤون الحرمين" تستعرض قطعة من ثوب الكعبة بمعرض سوق السفر العالمي

تشارك الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن جناح السعودية في معرض "سوق السفر العالمي 2023" المقام في مدينة لندن خلال الفترة 6 - 8 نوفمبر، الذي يعد من أهم المعارض العالمية التي تهتم بالسياحة، وفتح آفاق التعاون والتواصل الدولي في قطاع السياحة وصناعة السفر.
واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها قطعة من ثوب الكعبة المشرّفة التي تتم حياكتها، وإتاحة الفرصة للزوّار بالمشاركة في حياكة الكسوة وعرض بعض الأدوات المتعلقة بغسل الكعبة المشرّفة، والمقتنيات الخاصة بالرواق السعودي داخل المسجد الحرام، إضافة إلى مصحف بخط النسخ يعود لعام 1296 هـ.
وشاهد الزوار عديداً من الفعاليات التي تقدمها الهيئة لقاصدي الحرمين الشريفين، وإثراء تجربة ورحلة الزائر والمعتمر والحاج وتعريفهم بالجهود التي تقدمها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.
وتسعى الهيئة خلال مشاركتها الى التعريف بالخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين وتوعية الزوّار بكيفية الاستفادة منها.