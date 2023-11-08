"العناية بشؤون الحرمين" تستعرض قطعة من ثوب الكعبة بمعرض سوق السفر العالمي

تشارك الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن جناح السعودية في معرض "سوق السفر العالمي 2023" المقام في مدينة لندن ‏خلال الفترة 6 - 8 نوفمبر، الذي يعد من أهم المعارض العالمية التي تهتم بالسياحة، وفتح آفاق التعاون والتواصل الدولي في قطاع السياحة وصناعة السفر.