استراتيجيات وطنية وخطوات على الطريق الطويل.. ماذا ستجني السعودية من "الذكاء الاصطناعي"؟

ذلك الإعلان، الذي جاء بعد عام من تطوير الإطار الاستراتيجي لرؤية 2030؛ ليتم إدخال الذكاء الاصطناعي في بناء أفضل مدن المستقبل، كان إشارة على أن السعودية ماضية في طريقها، نحو أتمتة الذكاء الاصطناعي في كل مجالات الحياة، طامحة إلى أن تعزف منفردة على هذا الوتر، مستندة إلى رؤيتها الطموحة، وعزيمتها التي لا تلين.. وهو ما أشار إليه رئيس مجلس إدارة مجموعة «سوفت بنك» الياباني، الذي يتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي في قطاع التكنولوجيا، وذلك في تغريدة بثها على هامش عقد المؤتمر في 2017، قائلاً إنه يعتبر الذكاء الاصطناعي "الأداة الأعظم في تاريخ البشرية»، ومؤكدًا أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، كان مَن اقترح أهمية إضافة عناصر الذكاء الاصطناعي إلى مشروع نيوم.