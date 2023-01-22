"الحوار الوطني" يستعرض دور المجتمعات الرقمية في بناء المجتمعات وتحقيق الرؤية

يقيم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، اثنينية الحوار تحت عنوان (المجتمعات الرقمية.. بناء للوطن وتحقيق للرؤية)، مساء غد الاثنين بمقر المركز بالرياض، ويستضيف اللقاء الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي المهندس عامر بن هاشم القحطاني.
ويناقش اللقاء الذي تديره المختصة بالإعلام والتواصل ريما الغفيلي،،عددًا من المحاور، أبرزها مفهوم المجتمعات الرقمية ودور المجتمعات التقنية في بناء الوطن وتحقيق رؤية السعودية 2030 ودورها في تعزيز التعايش.
ويستعرض اللقاء دور القوى الناعمة في عالم التقنية والتعايش، وكيفية نشر ثقافة المملكة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مع كافة أطياف العالم، والإطار المعرفي والمهاري للتعامل الرقمي، والحقوق الرقمية للفرد وحماية النفس والآخرين، والاستخدام اللائق للعالم الرقمي، ويتيح المركز التسجيل لحضور اللقاء من خلال الرابط