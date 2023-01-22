"الحوار الوطني" يستعرض دور المجتمعات الرقمية في بناء المجتمعات وتحقيق الرؤية

ويستعرض اللقاء دور القوى الناعمة في عالم التقنية والتعايش، وكيفية نشر ثقافة المملكة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مع كافة أطياف العالم، والإطار المعرفي والمهاري للتعامل الرقمي، والحقوق الرقمية للفرد وحماية النفس والآخرين، والاستخدام اللائق للعالم الرقمي، ويتيح المركز التسجيل لحضور اللقاء من خلال الرابط