"الجهني": ثبات مميّز للحالة الجوية بداية من الخميس.. والذروة "الجمعة والسبت والأحد"

توقّع الدكتور زياد الجهني؛ الباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسميات، حدوث ثبات مميّز للحالة الجوية بداية من الخميس، فيما تصل ذروة الحالة الجمعة والسبت والأحد.
وقال "الجهني": الحالة متجدّدة وقد تمتد لنهاية الأسبوع، والحالة شاملة ومعظم المناطق سوف تتأثر.
وكان قد تَوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدة مناطق بالمملكة يومَي الخميس والجمعة المقبلين.
وأوضح المركز أن الحالة المطرية ستطول: (مكة المكرّمة، والباحة، والمدينة المنوّرة، والقصيم، والرياض، وحائل، والشرقية، ومنطقة الحدود الشمالية، وتبوك).