"البيئة": المملكة تحقق اكتفاءً ذاتيًّا من المانجو بنسبة 51.7%

وأوضح التقرير أن موسم إنتاج المانجو يمتد من شهر أبريل حتى شهر أغسطس، وتُنتج المملكة خلال هذه الفترة أكثر من 20 صنفًا من أنواع المانجو المختلفة، منها: تومي أتكينز، كيت، كنت، الفونس، سكري، الزبدة، الهندي، الجلن، لانجرا، الجولي، سنتيشن، فجر كلاند، السمكة، عويس، تيمور، ناعومي، فلنسيا، عيون المها، الزل، بالمر، تايلاندي، وبريبو.