إنجاز 6.2 ملايين عملية عبر مركزي تدقيق وتهيئة الدعاوى

ويعمل في المركزين أكثر من 500 موظف وموظفة، حيث يتلقى مركز تدقيق الدعاوى صحيفة الدعوى المقدمة إلكترونياً للتأكد من سلامتها واكتمالها، بعد ذلك تنتقل الدعوى بشكلها النموذجي إلى مركز تهيئة الدعاوى الذي بدوره يعد القضية لتنظرها الدائرة القضائية.