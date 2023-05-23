الفالح: المملكة أصبحت عاصمة الاقتصاد ومحط أنظار العالم

أكّد وزير الاستثمار خالد الفالح، أن المملكة أصبحت عاصمة الاقتصاد ومحط أنظار العالم.
وقال خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي: المملكة تبذل جهودًا مكثفة وتشهد تطورًا كبيرًا في النمو.
وأضاف الفالح: المملكة لديها رؤية 2030 التي تسهم في تنويع الاقتصاد وتشهد جودة حياة عالية، وهناك أمور إيجابية غير مسبوقة.
وتعقد النسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي، بالتعاون مع بلومبيرغ، تحت عنوان «قصة جديدة للنمو العالمي» حتى الخميس المقبل، وذلك بحضور أكثر من 1000 مشارك من قادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم في أبراج كتارا في فنادق فيرمونت ورافلز.
وتقام النسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي برعاية جهاز قطر للاستثمار، وعديد من الشركاء الرسميين من ضمنهم وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر الوطني و«QRDI».