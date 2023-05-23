الفالح: المملكة أصبحت عاصمة الاقتصاد ومحط أنظار العالم

وتعقد النسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي، بالتعاون مع بلومبيرغ، تحت عنوان «قصة جديدة للنمو العالمي» حتى الخميس المقبل، وذلك بحضور أكثر من 1000 مشارك من قادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم في أبراج كتارا في فنادق فيرمونت ورافلز.