"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ويكون مائجاً على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.