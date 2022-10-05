رئيس صربيا يستقبل وزير الخارجية

ونقل وزير الخارجية، في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، له، وتمنياتهما لجمهورية صربيا حكومة وشعباً المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.