رئيس صربيا يستقبل وزير الخارجية

استقبل الرئيس ألكساندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، في العاصمة الصربية بلغراد، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.
ونقل وزير الخارجية، في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، له، وتمنياتهما لجمهورية صربيا حكومة وشعباً المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.
وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة الدولية.
وحضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك السفير غير المقيم لدى جمهوريتي صربيا وكرواتيا أسامة بن داخل الأحمدي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.