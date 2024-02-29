مؤتمر القدرات البشرية يشهد جلسة حوارية حول "مواجهة المجهول الغامض"

وأفاد أن متخذي وصناع القرار من خلال اطلاعهم على آلاف السيناريوهات متسائلاً كيف سيضيف ذلك إلى أعمالهم؟، مشدداً على التركيز على ما هو صحيح وعلى حالة العالم المختلفة التي سيكون عليها بعد عقود.