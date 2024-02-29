مؤتمر القدرات البشرية يشهد جلسة حوارية حول "مواجهة المجهول الغامض"

ناقش مختصون في جلسة حوارية بعنوان "مواجهة المجهول الغامض"، ضمن أعمال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية المقام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض ويحمل شعار "الاستعداد للمستقبل"، أهمية رسم خارطة للمستقبل والتحديث بالتحديات والمتغيرات على المجتمعات والأفراد والتحول الإيجابي والتفكير المغاير لإيجاد الحلول التي تدعم المواجهات في قضايا التغير المناخي والذكاء الاصطناعي ومصير اللاجئين.
وأشار رئيس مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية فهد العجلان إلى القدرات الحاسوبية التي وصل إليها العالم وعززت الوهم بمعرفة كل شيء، وبيّن عدم الصحة وضرورة مكافحة ذلك لمواجهة التحديات والسيناريوهات التي تطرأ.
وأفاد أن متخذي وصناع القرار من خلال اطلاعهم على آلاف السيناريوهات متسائلاً كيف سيضيف ذلك إلى أعمالهم؟، مشدداً على التركيز على ما هو صحيح وعلى حالة العالم المختلفة التي سيكون عليها بعد عقود.
وقال "العجلان": "هناك تطابق في الآراء العالمية ولا بد أن نبرز بأفكار جديدة تمثل لنا روئ جديدة ونتحدى بها وهو ما نحاول القيام به مع العلماء والباحثين الذين ليسوا من البيئة الاعتيادية للنظر للأمور بموضوعية وإمكانية التحسين".