شقراء.. "لجنة مراقبة المواشي" توصي بتطبيق المخالفات على المخالفين بشكل حازم

جاء هذا الاجتماع استشعارًا من المحافظة بالمسؤولية الكبيرة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة بالمحافظة على سلامة المواطن والمقيم وبخاصة ما يشكله رعي الإبل والإبل السائبة من خطورة كبيرة على مرتادي الطريق العامة بالمحافظة والمراكز التابعة لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على مقومات البيئة على هذه الأرض المباركة.