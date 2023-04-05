شقراء.. "لجنة مراقبة المواشي" توصي بتطبيق المخالفات على المخالفين بشكل حازم

ترأس محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، صباح اليوم بمكتبه في ديوان المحافظة، اجتماع لجنة مراقبة المواشي والإبل بحضور أعضاء اللجنة.
وناقش المجتمعون الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع، ومنها موضوع خطورة الرعي للمواشي والإبل على الطرق السريعة داخل النطاق العمراني وخارجه، والالتزام بالتقيد بشكل تام بما ورد في تعميم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بهذا الشأن.
وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات؛ على رأسها تكثيف الرقابة بشكل مستمر على الطرق السريعة داخل المحافظة وخارجها، وتطبيق المخالفات بشكل حازم على المخالفين، مع الأخذ بالاعتبار مضاعفة الغرامات حال تكرارها، والتنسيق بين القوات الخاصة للأمن البيئي والمرور ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بإنفاذ الأنظمة البيئية وتطبيقها على أرض الواقع.
وأوصى المشاركون بأن تقوم جميع الجهات ذات العلاقة بإعداد التقارير الدورية عن المخالفات وما تم بشأنها.
جاء هذا الاجتماع استشعارًا من المحافظة بالمسؤولية الكبيرة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة بالمحافظة على سلامة المواطن والمقيم وبخاصة ما يشكله رعي الإبل والإبل السائبة من خطورة كبيرة على مرتادي الطريق العامة بالمحافظة والمراكز التابعة لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على مقومات البيئة على هذه الأرض المباركة.