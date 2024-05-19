طقس بداية الأسبوع.. "الأرصاد": الفرصة مهيَّأة لهطول أمطارٍ رعديّة على 4 مناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي؛ تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف متر إلى متر على الجزأين الأوسط والجنوبي؛ يصل إلى مترين مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزأين الأوسط والجنوبي؛ يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة؛ تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى متر ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج على الجزأين الأوسط والجنوبي.