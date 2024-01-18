"جامعة الملك خالد" تختتم ورشةَ عمل "إدارة مخاطر الحرائق في الغابات"

وثمن "القرني" المساهمة الفاعلة من الجميع في ورشة العمل، والتي كان لها بالغ الأهمية في مخرجات هذه الورشة، بما يخدم مجال الوقاية من حرائق الغابات ومنهجيات الاستجابة، والتي سنلمس، بإذن الله، ثمارها على أرض الواقع في غابات المملكة.