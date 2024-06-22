محليات

تجنُّباً لمخالفة الأوزان.. "الحج" لضيوف الرحمن: تسوّقوا في المعقول واطلبوا الفاتورة

أشارت إلى توافر عديد من المحال المتنوّعة في مكة والمدينة لشراء الهدايا المختلفة
تجنُّباً لمخالفة الأوزان.. "الحج" لضيوف الرحمن: تسوّقوا في المعقول واطلبوا الفاتورة

دعت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن من الحجاج، إلى التسوّق في حدود المعقول، تجنُّباً لمخالفة الأوزان المعتمدة في رحلة المغادرة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن من الطبيعي أن يحرص ضيوف الرحمن بعد الفراغ من المناسك على شراء ما يذكّرهم بالرحلة الإيمانية.

وعن مشتريات الحجاج والهدايا من رحلة العمر، قالت "الحج": "يتوافر عديد من المحال في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة لشراء الهدايا المختلفة"، داعية إلى التأكّد من طلب الفاتورة بعد الشراء.

وحثّت الوزارة، وفق إنفوجراف معلوماتي، ضيوف الرحمن من الحجاج، على تذكر ألا تتجاوز الهدايا وزن الأمتعة المسموحة في السفر.

وزارة الحج والعمرة
حج 1445
مخالفة الأوزان المعتمدة

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