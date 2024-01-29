السعودية تؤكد أهمية استمرار "الأونروا" في أداء مهامها.. "نطالب بالتحقيق في الادعاءات للخروج بحقائق ودلائل"

قالت وزارة الخارجية اليوم: إن المملكة العربية السعودية تتابع عن كثب التداعيات الدولية حيال عدد من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"؛ مشددةً على أهمية تعزيز إجراءات المراجعة والتحقيق في تلك الادعاءات؛ للخروج بالحقائق المقرونة بالدلائل.
وأكدت الخارجية في بيان أن ذلك يأتي خاصة في ظل ما يقدمه العاملون في "الأونروا" من تضحيات إنسانية.
وتابع البيان: تحث المملكة كل الداعمين للوكالة، على الاضطلاع بدورهم؛ مؤكدة أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها بما يتطلب توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين.
وتُجَدد المملكة قلقها البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر، جراء الانتهاكات الصارخة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.