"نسك" و"طريق مكة" نماذج سعودية متقدمة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن

ففي مجال التحول الرقمي، سجلت منصة "نسك" نمواً متسارعاً خلال عام واحد، حيث ارتفع عدد مستخدميها من 12 مليوناً إلى أكثر من 40 مليوناً في 190 دولة، وأكثر من 90% منهم من خارج المملكة. كما تجاوز عدد تحميلات التطبيق 26 مليوناً، وأصدر من خلاله أكثر من 17 مليون تصريح للعمرة، و13 مليون تصريح لزيارة الروضة الشريفة، ضمن حزمة تضم أكثر من 130 خدمة رقمية، تسهل إجراءات الزوار وتثري تجربتهم الدينية والثقافية.