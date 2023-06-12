أكثر من 170 فرصة تطوعية تطرحها "الشؤون الإسلامية" لخدمة الحجاج

وتقدم الوزارة خدماتها من خلال المتطوعين عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية والمواقيت، بمشاركة 4700 متطوع ومتطوعة بإجمالي 30 ألف ساعة تطوعية؛ حيث تنوعت الخدمات في تنظيم الحشود، واستقبال ضيوف الرحمن بالورود، وتوزيع المظلات والمصاحف والسجاد، وتجهيز وتهيئة المصليات، وتوفير عربات لكبار السن، وتوزيع الكتيبات الإرشادية عن الحج، وتوزيع المياه المبردة.