فيديو يرصد الإطاحة بهم.. لصوص ومروّجو مخدرات في قبضة "الأمن"

وأضاف الأمن العام في فيديو على حسابه في منصة "إكس"، أنه تم القبض في جدة على مواطنَيْن قاما بترويج المخدرات وسرقة مركبات في وضع التشغيل واستخدامها في ارتكاب حوادث سلب، وفي الرياض، تم ضبط مواطن قام بترويج 1.3 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدّر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.