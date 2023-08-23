فيديو يرصد الإطاحة بهم.. لصوص ومروّجو مخدرات في قبضة "الأمن"

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مواطن في حائل قام بترويج مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتَيْن، كما تمّ ضبط مواطن في المدينة المنوّرة قام بترويج مادة الإمفيتامين والحشيش والهيروين المخدّر وضبط بحوزته سلاح هوائي وذخيره حية ومبالغ مالية.
وأضاف الأمن العام في فيديو على حسابه في منصة "إكس"، أنه تم القبض في جدة على مواطنَيْن قاما بترويج المخدرات وسرقة مركبات في وضع التشغيل واستخدامها في ارتكاب حوادث سلب، وفي الرياض، تم ضبط مواطن قام بترويج 1.3 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدّر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وفي الأفلاج، تم ضبط مواطن قام بترويج 11.290 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدّر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، كما تم ضبط مواطن في الرياض قام بارتكاب حوادث سرقة قواطع كهربائية ونحاسية وتخزينها في عدد من المواقع والمتاجرة بها.
ونجح الأمن في أملج في ضبط مقيم من الجنسية المصرية ومواطن قاما باتخاذ استراحة وكراً لترويج مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتَيْن وضبطت بحوزتهما ذخيرة حية وسلاح ناري وبندقية وهواتف متنقلة.