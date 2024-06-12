500 ضيف.. وصول طلائع ضيوف خادم الحرمين للحجّ من "فلسطين" إلى مكة

وقدم الضيوف شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة على اهتمامها بالقضية الفلسطينية، وعلى تمكينهم من أداء مناسك الحج ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج، مشيدين بدور المملكة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، وما يجدونه من تسهيلات على أعلى المستويات، ولوزارة الشؤون الإسلامية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، داعين الله عز وجلّ أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه، وأن يجزيهم خير الجزاء على خدمتهم الإسلام والمسلمين.