سجن وإبعاد.. "شرطة الرياض": حالات التعفف بمواقع التواصل تسوّل

‏أكد المتحدث الرسمي لشرطة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن حالات التعفف في مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر من أشكال التسول، مشيراً إلى تعدد الطرق التي يستخدمها المتسولون ومنها التسول الإلكتروني والرسائل الضمنية التي توحي بحالة إنسانية معينة أو ظروف وتوزيع قصاصات ورقية في الطرقات والمواقع يدّعي من خلالها التّعفف وفي حالة عوز للمال ونحوه لاستجداء العاطفة؛ بهدف الحصول على المال دون مقابل أو بمقابل غير مقصود لذاته.