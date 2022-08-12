سجن وإبعاد.. "شرطة الرياض": حالات التعفف بمواقع التواصل تسوّل
أكد المتحدث الرسمي لشرطة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن حالات التعفف في مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر من أشكال التسول، مشيراً إلى تعدد الطرق التي يستخدمها المتسولون ومنها التسول الإلكتروني والرسائل الضمنية التي توحي بحالة إنسانية معينة أو ظروف وتوزيع قصاصات ورقية في الطرقات والمواقع يدّعي من خلالها التّعفف وفي حالة عوز للمال ونحوه لاستجداء العاطفة؛ بهدف الحصول على المال دون مقابل أو بمقابل غير مقصود لذاته.
وأكد "الكريديس" لقناة "الإخبارية"، أن الجهات الأمنية تتابع هذه الحالات والأشكال عن كثب وتكثف الجهود في ضبط هؤلاء المتسولين وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
وأضاف المتحدث الرسمي لشرطة الرياض أن من يتم ضبطه يمتهن التسول سيعاقب بالسجن لمدة عام وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال أو بكلتا العقوبتين معا وإبعاد الأشخاص غير السعوديين ومنعهم من دخول المملكة مرة أخرى.
ودعا "الكريديس" الجميع للمبادرة بالإبلاغ عبر رقم العمليات الأمنية بمنطقتي مكة المكرمة والرياض (911)، وبقية مناطق المملكة (999).