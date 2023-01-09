"الحج والعمرة" و"المواصفات والمقاييس" توقعان مذكرة تفاهم لرفع جودة الخدمات لضيوف الرحمن

وتضمنت الاتفاقية عدة مجالات للتعاون بين الطرفين، في مقدمتها إعداد ومراجعة وتحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية لخدمات الحج والعمرة، وإشراك الوزارة في الفِرق واللجان الفنية الوطنية المعنية بإعداد وتحديث اللوائح الفنية ذات الصلة، كما نصّت المذكرة على التعاون في تطبيق اللوائح الفنية من ناحية إلزام المشغلين العاملين لدى وزارة الحج والعمرة بالحصول على شهادات المطابقة والتفتيش.