ضمن خدمات ميثاق الملك سلمان العمراني.. "فنون العمارة" تطلق مقهى التواصل

أعلنت هيئة فنون العمارة والتصميم عن إطلاق "مقهى التواصل" ضمن خدمات ميثاق الملك سلمان العمراني، والذي سيوفر مظلة للقاءات تجمع الممارسين والمتخصصين في مقاهٍ متنوعة في مختلف مناطق المملكة، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022م.