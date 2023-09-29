"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة وأتربة مثارة

وتشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع شبه انعدام في الرؤية، ورياح شديدة السرعة. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل. وتشهد أمطارًا خفيفة على النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء السبت. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة ورياحًا نشطة على العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت.