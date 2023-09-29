"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وعسير والباحة).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع شبه انعدام في الرؤية، ورياح شديدة السرعة. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل. وتشهد أمطارًا خفيفة على النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء السبت. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة ورياحًا نشطة على العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرضيات والطائف والعاصمة المقدسة والكامل ورهاط ومدرجة. وتشهد أمطارًا متوسطة على أضم وبني يزيد وميسان ويلملم، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع والحناكية والمدينة المنورة والعيص وخيبر والعلا، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب والفطيحة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.