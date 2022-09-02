شاهد "الصاعقة المخيفة" تضرب منازل بالعارضة ..و"المسند" يقدم نصائحه

وثقت كاميرا تصوير صاعقة رعدية مخيفة تسقط بالقرب من عدد من المنازل في محافظة العارضة شرق جازان ؛ وذلك تزامناً مع الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة ؛ حيث أوضح خبراء طقس أن الأرض تتعرض في كل ثانية إلى ما بين 50 الى 100 صاعقة رعدية.
وكانت منطقة جازان قد سجلت وفاة شخصين وعدد من الإصابات نتيجة لصاعقتين رعديتين في كل من محافظة صبيا والدرب.
وبين أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، أن أكثر مكان آمن بعيداً عن الصواعق هو السيارة والمنزل، محذرًا في الوقت نفسه من الاقتراب من أجهزة الكهرباء بأنواعها، والمعادن.
وقال: "في حالة العواصف الرعدية الشديدة يجب الابتعاد عن جميع الأجهزة الكهربائية والمعادن وأدوات السباكة في البيت، ولا تستخدم تلك الأجهزة أثناء العواصف الرعدية الشديدة، وإذا كنت تعمل خارج البيت في حالات العواصف الرعدية الشديدة فابتعد عن الأشجار والأعمدة والمباني العالية والمناطق المرتفعة".
وأضاف: "قد تضرب الصاعقة السيارة، وينجو راكبها في حالة عدم لمسه أي معدن فيها"، لافتاً إلى أن كل ثانية تضرب الأرض من 50- 100 صاعقة، ومعظم الصواعق يبلغ طولها في المتوسط 3- 4كم، وقطر خط البرق أو حزام البرق نحو 1 بوصة.
والبرق والرعد هما ظاهرتان طبيعيتان تحدثان في الأغلب بفصل الشتاء أو في فترات نزول المطر ، وتحدثان عند التقاء غيوم تحمل شحنات كهربائية سالبة، مع غيوم تحمل شحنات كهربائية موجبة، وينتج عنها ضوء وطاقة كهربائية خلال الاصطدام في السماء.
ويتم تفريغ الشحنات الكهربائية عن طريق إصدار صوت الرعد التابع لمظهر البرق اللامع في السماء؛ إذ إن سرعة الضوء تفوق سرعة الصوت.