شاهد "الصاعقة المخيفة" تضرب منازل بالعارضة ..و"المسند" يقدم نصائحه

وأضاف: "قد تضرب الصاعقة السيارة، وينجو راكبها في حالة عدم لمسه أي معدن فيها"، لافتاً إلى أن كل ثانية تضرب الأرض من 50- 100 صاعقة، ومعظم الصواعق يبلغ طولها في المتوسط 3- 4كم، وقطر خط البرق أو حزام البرق نحو 1 بوصة.