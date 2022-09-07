مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11863.81 نقطة

وكانت أسهم شركات: بترو رابغ، ودار الأركان، والإنماء، ومعادن، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأكوا باور، ومعادن، وسابك للمغذيات الزراعية، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.