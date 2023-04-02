التطوع الصحي بالطائف يقدم خدماته لـ 28 ألف معتمر خلال رمضان

تمكن برنامج التطوع الصحي بالطائف من خدمة ٢٨١٣٠ معتمراً خلال العشرة الايام الأولى من شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال ثلاثة مواقع حيث تم خدمة ١٧٨٢٠ مستفيدًا بميقات قرن المنازل بالسيل الكبير، و٨١٦٠ مستفيدًا بميقات وادي محرم بالهدا و٢١٥٠ مستفيداً بمطار الطائف الدولي.