التطوع الصحي بالطائف يقدم خدماته لـ 28 ألف معتمر خلال رمضان

تمكن برنامج التطوع الصحي بالطائف من خدمة ٢٨١٣٠ معتمراً خلال العشرة الايام الأولى من شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال ثلاثة مواقع حيث تم خدمة ١٧٨٢٠ مستفيدًا بميقات قرن المنازل بالسيل الكبير، و٨١٦٠ مستفيدًا بميقات وادي محرم بالهدا و٢١٥٠ مستفيداً بمطار الطائف الدولي.
وذكر مدير إدارة التوعية الصحية تركي دغريري، أن أبطال "سواعد الصحة" قدموا جهودا كبيرة في خدمة المعتمرين من خلال أكثر من 200 متطوع ومتطوعة، موضحًا أن الخدمات التي قدمت كانت متنوعة كالتوعية والتثقيف الصحي والخدمات العلاجية وقياس الضغط والسكر والإسعافات الاولية والخدمات المساندة لكبار السن وذوي الإعاقة.
وأعرب "دغريري" عن شكره وتقديره لكافة المتطوعين والمتطوعات على دورهم الكبير في خدمة المعتمرين.
تجدر الاشارة إلى أن المتطوعين يعملون على فترتين بواقع 6 ساعات يومياً بالتناوب من خلال خطة شاملة تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.