"التخصصي" يوقّع مذكرة تفاهم مع BGI للتعاون في مجال الطب الجينومي و الطب الوراثي الشخصي

وتهدف المذكرة إلى إنشاء مركز ابتكار مشترك، لإجراء دراسات حول تقنيات وحلول معلوماتية، في مجال الطب الجينومي والطب الوراثي الشخصي، والمشاركة في تطوير اختبارات جزيئية مبنية على بيانات محلية، والعمل على ابتكارات لتطوير أدوات الوقاية من الأمراض، وتبادل الخبرات والموارد والمعلومات، بهدف تطوير البحوث والمشاريع التطبيقية، وتنظيم برامج تدريبية مهنية، تستهدف مجالات الطب الوراثي، والمعلوماتية الحيوية للمجتمعات الأكاديمية والطبية في المملكة.