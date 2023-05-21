أفضل مذاق في جائزة عالمية.. "عسل السدر التهامي".. فتّش عن الفوائد

ويشير المتخصص في علوم الأغذية والتغذية الدكتور إبراهيم العريفي في كتابه "أطلس العسل" إلى أن نبات السدر من جنس من الأشجار والشجيرات الشوكية من العائلة العنابية، السدرية، النبقية، ومن رتبة الورديات و يضم حوالي 40 فصيلة، تنتشر في المناطق الحارة والمعتدلة في الكثير من مناطق العالم وبالأخص قارة آسيا، والأزهار صغيرة لونها أصفر مائل إلى الأخضر، غير واضحة المعالم، ولون الثمار أصفر أو أخضر أو بني أو أسود، ومن أبرز فصائل السدر العاسلة "السدر العناب" وهو المنتشر في الجزيرة العربية وتثمر أشجاره خلال فصل الصيف إذا شهد هطول أمطار.