"تجمع المدينة" يستعرض تجربة المجلس الاستشاري خلال ملتقى الصحة العالمي

قال المتحدث الرسمي لتجمع المدينة المنورة الصحي عبد الرحمن نبيل حمودة إن التجمع وقع اتفاقية مع شركة فيليبس بملتقى الصحة العالمي وهي ربط العنايات المركزة في المستشفيات الطرفية بوحدة العناية المركزة في مدينة الملك سلمان الطبية وهذا لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة وأيضًا توفر على المرضى وذويهم التنقل بين المدينة المنورة والمحافظات.
وفي التفاصيل، أوضح "حمودة" عبر قناة الإخبارية أن التجمع استعرض تجربة المجلس الاستشاري في الملتقى كأول تجربة ناجحة من نوعها في المملكة وتقدم خدمات الوقاية لأهالي الأحياء بمراكز الرعاية الأولية قبل العلاج، وهذه إحدى المبادرات النموذج للرعاية الصحية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات لتطوير المنظومة الطبية والصحية بالمنطقة.
وتابع : وقعنا ولله الحمد ثلاث اتفاقيّات الأولى كانت مع معهد الملك عبدالله للدراسات والبحوث بجامعة الملك سعود بهدف دراسة تطوير منظومة الإصابات والحوادث بالمدينة المنورة والتي تهدف أيضًا إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في الطوارئ وخصوصًا في هذا المسار.
وأشار إلى أن الاتفاقية الثانية كانت مع جامعة طيبة تمثلت في تدريب وتأهيل الكوادر الصحية والممارسين الصحيين وأيضًا ببعض الخدمات المقدمة من التجمع لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
أما الاتفاقيّة الأخيرة فكانت مع شركة فيليبس بهدف تحسين تجربة المرضى في خدمات الطب الاتصالي وتحديدًا العناية المركزة عن بعد بين المستشفيات الطرفية والوحدة المركزة للعناية المركزة في مدينة الملك سلمان الطبية.