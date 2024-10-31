"تجمع المدينة" يستعرض تجربة المجلس الاستشاري خلال ملتقى الصحة العالمي

وفي التفاصيل، أوضح "حمودة" عبر قناة الإخبارية أن التجمع استعرض تجربة المجلس الاستشاري في ‫الملتقى كأول تجربة ناجحة من نوعها في المملكة وتقدم خدمات الوقاية لأهالي الأحياء بمراكز الرعاية الأولية قبل العلاج، وهذه إحدى المبادرات النموذج للرعاية الصحية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات لتطوير المنظومة الطبية والصحية بالمنطقة.