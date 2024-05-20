طلاب وطالبات المدينة المنورة يحصدون مراكز متقدمة في مسابقات دولية

وحققت سما بدر محمد الجهني، الطالبة بثانوية المنارات بالمدينة المنورة، الميدالية الذهبية، وجائزة أفضل اختراع خلال مشاركتها في مسابقة تعليمية دولية أقيمت في دولة فيتنام؛ فيما حقق الطالب محمد وليد أبو غندر من مدارس رضوى العالمية بمحافظة ينبع، جائزة في المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا (ايتكس2024) والذي أقيم في ماليزيا.