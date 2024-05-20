طلاب وطالبات المدينة المنورة يحصدون مراكز متقدمة في مسابقات دولية

حقق طلاب وطالبات المدينة المنورة، مراكز متقدمة خلال مشاركتهم في مسابقات ومعارض دولية في الولايات المتحدة الأمريكية وفيتنام وماليزيا.
وحققت سما بدر محمد الجهني، الطالبة بثانوية المنارات بالمدينة المنورة، الميدالية الذهبية، وجائزة أفضل اختراع خلال مشاركتها في مسابقة تعليمية دولية أقيمت في دولة فيتنام؛ فيما حقق الطالب محمد وليد أبو غندر من مدارس رضوى العالمية بمحافظة ينبع، جائزة في المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا (ايتكس2024) والذي أقيم في ماليزيا.
وحصل الطالب عبدالعزيز سعد السحيمي من ثانوية طيبة للموهوبين، على جائزة خاصة على مستوى العالم من شركة الأبحاث الحاسوبية (Wolfram Research، Inc) في المعرض الدولي آيسف 2024 والمقام في لوس أنجلوس.