"البديوي" يرحّب بالمبادرة السعودية- الأمريكية ببدء المحادثات السودانية

وأعرَبَ عن أمله في أن تسهم هذه المحادثات في الوصول إلى حل سياسي يحافظ على وحدة وتماسك مؤسسات الدولة، ويحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والسلام والاستقرار والتنمية.