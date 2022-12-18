أمير الرياض يدشن ٤٤ مشروعاً مدرسياً جديداً للبنين والبنات…هنا تفاصيلها

وأوضح أن هذه المشاريع صُممتْ ونُفذتْ وفق أحدث المواصفات العالمية؛ لتضمن تقديم بيئة تعليمية حديثة وابتكارية، توفر بيئة آمنة وجاذبة لأبنائنا وبناتنا في رحلتهم التعليمة من خلال تدشين وتشغيل 23 مشروعاً للبنين و21 مشروعاً للبنات بتكلفة مالية تجاوزت الـ(765 مليوناً)، حيث كان لهذه المشاريع دور في رفع نسبة المقاعد المتاحة للطلاب للاستفادة منها في الأحياء الأكثر احتياجاً، لمواجهة النمو في أعداد السكان داخل مدينة الرياض، خاصة في الأحياء والمخططات السكنية الجديدة؛ ليستفيد من هذه المدارس التي تم تدشينها 36.450 طالباً، في أكثر من 17 حياً سكنياً، وترتفع بذلك نسبة المباني المدرسية الحكومية في تعليم مدينة الرياض إلى 94%، وترتفع نسبة المباني الإدارية إلى 99%، مثمناً دعم واهتمام أمير المنطقة.