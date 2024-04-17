تفتقد الأمانة وتنتهك الحقوق.. جامعة أم القرى تحقق مع معيدة نشرت ورقة علمية

أكدت جامعة أم القرى أنها لم تطلع على الورقة العلميَّة التي نشرتها معيدة بالجامعة، وتم تداولها مؤخراً على منصة (X) بأنها تفتقد للأمانة العلمية حيث تم مساءلة الباحثة وسيتم استكمال الإجراءات النظامية اللازمة معها.
وأوضحت "الجامعة" أن المعيدة أفادتهم بأنَّ الورقة العلميَّة قُدِّمت لجامعة أخرى خلال فترة دراستها لمقرّرات مرحلة الماجستير، وضمن متطلبات مقرّر علمي تدرسه في الجامعة المبتعثة إليها، وقامت بنشرها في إحدى المجلات فيما بعد.
وأضافت بأن المعيدة قد اعتذرت عن هذا التَّصرُّف أمام لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالجامعة، كما قامت بسحب الورقة العلميَّة من المجلة مع الاعتذار للباحث الرئيس.
كما أكدت "جامعة أم القرى" أنها ترفض أي انتهاك للملكية الفكرية أو إخلال بأخلاقيات البحث العلمي، وأنها لم تطَّلع على الورقة العلميَّة أو تعلم عنها مسبقًا؛ لكون العلاقة بين أوعية النَّشر والباحثين هي علاقة مباشرة، ولم تُعرض الورقة على اللجان والمجالس العلميَّة بالجامعة لا قبل النشر ولا بعده.