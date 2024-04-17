تفتقد الأمانة وتنتهك الحقوق.. جامعة أم القرى تحقق مع معيدة نشرت ورقة علمية

كما أكدت "جامعة أم القرى" أنها ترفض أي انتهاك للملكية الفكرية أو إخلال بأخلاقيات البحث العلمي، وأنها لم تطَّلع على الورقة العلميَّة أو تعلم عنها مسبقًا؛ لكون العلاقة بين أوعية النَّشر والباحثين هي علاقة مباشرة، ولم تُعرض الورقة على اللجان والمجالس العلميَّة بالجامعة لا قبل النشر ولا بعده.