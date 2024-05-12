مع بدء وصول طلائع ضيوف الرحمن.. حراكٌ ميداني و120 مبادرة إثرائية لـ "شؤون الحرمين"

مع بدء وصول طلائع ضيوف الرحمن إلى الحرمين الشريفين؛ تحوّلت منظومة رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، إلى خلية نحلٍ وحراكٍ متواصلٍ ميداني لتنفيذ الخُطط الاستباقية للرئاسة لموسم حج 1445 هجرية؛ حيث سخّرت الرئاسة جُل اهتمامها لإثراء تجربة ضيوف الرحمن، وإنجاح رحلتهم الإيمانية، وتهيئة البيئة التعبدية لهم؛ ليتفرغوا لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، تحت شعار "محورية خدمة الضيف".
وأكّد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس؛ أن الرئاسة وضعت خُططًا استباقية وفق جدول زمني، واضعةً في الحسبان الكثافة العددية الهائلة وحجم تدفق الحشود المليونية للحرمين الشريفين، وفق منظومة عمل دينية ميدانية متكاملة وبحزمة من المبادرات الإثرائية الدينية وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
وعقد السديس؛ سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي الإدارات الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي لمتابعة الخطط الاستباقية لموسم الحج وتنفيذ الخطط المرسومة مطالباً الجميع بمضاعفة الجهود وتقديم أفضل الخدمات لهم ليؤدوا عباداتهم بكل يسرٍ وسهولة، فيما سخّرت وكالة المسجد النبوي كافة جهودها لاستقبال ضيوف الرحمن الذين يتوافدون إلى المدينة المنوّرة بعد أداء مناسك الحج؛ وتقديم أرقى الخدمات بجودة عالية وكفاءة مثلى.
وستطلق رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خلال موسم الحج، 120 مبادرة اثرائية دينية نوعية تتعلق بإثراء تجربة حجاج بيت الله، ودروس علمية وتوجيهية وإرشادية؛ تزامنًا مع توافد الأعداد المليونية من حجاج بيت الله الحرام.
يُذكر أن رئاسة الشؤون الدينية تعزّز منظومة خدماتها الدينية؛ بمبادرات نوعية تستهدف الحجاج، مسخرة لهم التقانة، والرقمنة، والإعلام الحديث، والذكاء الاصطناعي، والترجمة؛ لتيسير انتفاع الحاج من خدمات المنظومة الدينية، ونشر رسالة الحرمين الوسطية عالميًا؛ كما هي تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-؛ من استحداث جهاز رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، التخصصي الديني.