مع بدء وصول طلائع ضيوف الرحمن.. حراكٌ ميداني و120 مبادرة إثرائية لـ "شؤون الحرمين"

يُذكر أن رئاسة الشؤون الدينية تعزّز منظومة خدماتها الدينية؛ بمبادرات نوعية تستهدف الحجاج، مسخرة لهم التقانة، والرقمنة، والإعلام الحديث، والذكاء الاصطناعي، والترجمة؛ لتيسير انتفاع الحاج من خدمات المنظومة الدينية، ونشر رسالة الحرمين الوسطية عالميًا؛ كما هي تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-؛ من استحداث جهاز رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، التخصصي الديني.