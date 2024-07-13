"تنبيهات الأرصاد": أمطار غزيرة بمناطق وأتربة مثارة بأخرى وانعدامٌ للرؤية حاضرٌ

وتستمر الحالة في كل من: (أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ورجال ألمع، ومحايل) حتى الثامنة مساء؛ فيما تشمل الأمطار المتوسطة كلًّا من: (المجاردة، وبارق، والنماص، وبلقرن، وتنومة).