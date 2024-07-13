"تنبيهات الأرصاد": أمطار غزيرة بمناطق وأتربة مثارة بأخرى وانعدامٌ للرؤية حاضرٌ

أصدر المركز الوطني للأرصاد مجموعة من الإنذارات بالألوان الصفراء والبرتقالية والحمراء، شملت مناطق عدة بالمملكة حول حالة أتربة مثارة، وتدنٍّ وشبه انعدام للرؤية الأفقية.
ففي الشرقية، رفع الأرصاد درجة الإنذار للون البرتقالي لحالة أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وشبه انعدام للرؤية الأفقية بين 1 إلى 3 كم.
وأوضح المركز أن الحالة تشمل: (الأحساء، والعديد، وبقيق) وتستمر للسابعة مساء.
وفي عسير رفع المركز الإنذار للون الأحمر لحالة أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.
وتستمر الحالة في كل من: (أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ورجال ألمع، ومحايل) حتى الثامنة مساء؛ فيما تشمل الأمطار المتوسطة كلًّا من: (المجاردة، وبارق، والنماص، وبلقرن، وتنومة).
وفي الشرقية تَوقع المركز موجة أتربة مثارة حتى الثامنة، مصحوبة برياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية 1- 3 كم بالخفجي والنعيرية وقرية العليا.
وأصدر المركز إنذارًا باللون البرتقالي لعرعر والعويقيلية بالحدود الشمالية ودومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل بالجوف لحالة مماثلة.
وجاء إنذار الأرصاد لحائل باللون الأصفر لنفس الحالة في كل من الشنان وبقعاء وحائل وسميراء؛ بينما تشمل في القصيم: (الأسياج، والبدائع، والبكيرية، والثامرية، والماسية، والعمار، والمذنب، وبريدة، وعنيزة، وعيون الجواء).
وفي الرياض جاء إنذار الأرصاد الأصفر من رياح شديدة تصل سرعتها إلى 40/ 49 كم، مصحوبة بتدنٍّ للرؤية الأفقية تشمل كلًّا من الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء حتى الثامنة مساء.