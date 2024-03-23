"روش السعودية" تستضيف حوارًا حول التكامل بين "الرعاية الصحية الشاملة" و"الفن"

يذكر أن "روش" تشغل مكانةً رياديةً عالمية في مجال الرعاية الصحية المشخصنة، تأسست قبل 127 عامًا في مدينة بازل السويسرية عام 1896، وهي مجموعة رائدة على النطاق العالمي في قطاع الأدوية والتشخيصات التي ترتكز على تعزيز التقدم العلمي، وتتواجد في السعودية منذ سنوات، إلا أنها أصبحت منظومة ذات كيان قانوني في المملكة بنهاية عام 2017؛ وذلك بهدف تعزيز التواصل المباشر مع مختلف المنظومات الصحية، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة في قطاع الرعاية الصحية، وتمتاز بتعزيز التقدّم في مجال الطب وتقديم العلاجات والتشخيصات الحديثة إلى المريض، وتنتشر في 152 بلدًا حول العالم، ولديها أكثر من 100 ألف موظف، كما تم إدراج 32 من أدويتها ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية، ونفذت أكثر من 27 مليار فحص تم إجراؤه باستخدام منتجاتها التشخيصية، وتنتمي إلى أكبر 3 مستثمرين في البحث والتطوير عبر مختلف القطاعات الصناعية.