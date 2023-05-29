محليات

تحريات شرطة الرياض تطيح بـ"مروج حشيش"

تحريات شرطة الرياض تطيح بـ"مروج حشيش"
واس
واس

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مواطن؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الرياض
شرطة منطقة الرياض

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