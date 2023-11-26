"السديس": من الأولويات رفع معايير الدروس العلمية وتعضيد رسالة الأئمة وإثراء تجربة القاصدين

واستعرض أيضًا تعضيد رسالة الأئمة والمؤذنين تحقيقًا للأجواء التعبدية الإيمانية لقاصدي المسجد النبوي، وإيصال رسالة المسجد النبوي الدينية الوسطية إلى العالم، وتعزيز الرحلة الإيمانية، وإثراء تجربة الحجاج والمعتمرين والقاصدين دينيًّا وعلميًّا ومعرفيًّا وفكريًّا وسلوكيًّا.