المدينة المنوّرة.. انطلاق النسخة الأولى من فعاليات "سمبوزيوم الدولي للفنون مدن"

وأوضح مدير مركز المدينة للفنون محمد فوزان أن فعاليات "السمبوزيوم" الذي يُسلط الضوء على أهمية مفاهيم التمدن والتحضر في تاريخ الإنسانية، إضافة إلى تأثير المدن على حضاراتنا ومجتمعاتنا المعاصرة، يتضمن عديداً من ورش العمل والندوات والمعارض والتجمعات والجولات الثقافية والفنية التي توفر فرصاً للفنانين المحليين والدوليين لتبادل خبراتهم وتطوير مهاراتهم، وزرع التقدير الجمالي، والعلاقة التكافلية بين الفن والمجتمع، مؤكداً أهمية مثل هذه الأحداث والفعاليات الفنية والثقافية التي تُثري المشهد الثقافي، وتُنمي الاقتصاد الإبداعي بين سكان المدينة المنوّرة والمناطق والدول الأخرى.