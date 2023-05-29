تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس وجامعة نجران

كما أعلنت جامعة نجران تعليق الدراسة الحضورية غدًا لطلبة الجامعة في المقر الرئيسي بنجران وفروعها؛ وذلك حرصًا على سلامة الجميع، مشيرة إلى أن الدراسة ستكون "عن بُعد" عبر "البلاك بورد" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.