تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس وجامعة نجران

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء في جميع المدارس، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس والمكاتب التابعة لتعليم نجران؛ وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
وأوضحت أن الدراسة ستكون "عن بُعد" عبر "منصة مدرستي" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.
كما أعلنت جامعة نجران تعليق الدراسة الحضورية غدًا لطلبة الجامعة في المقر الرئيسي بنجران وفروعها؛ وذلك حرصًا على سلامة الجميع، مشيرة إلى أن الدراسة ستكون "عن بُعد" عبر "البلاك بورد" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.