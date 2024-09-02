"الأرصاد": الأحساء والصمان تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة 44 ْمئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الإثنين.
وأوضح المركز أن الأحساء والصمان سجّلتا أعلى درجة حرارة 44 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 13 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 43 مئوية في التنهات والدهناء، و42 في كل من: مكة المكرّمة والدمام والخرج ووادي الدواسر وشرورة وحفر الباطن.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ13 درجة، تليها أبها 16 درجة، والباحة 17، وطريف 18 ْمئوية، والقريات 19 درجة، والطائف 21.
ووفق التوقعات، فإنه لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من منطقتَي نجران وحائل، كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك.
كما لا يُستبعَد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.