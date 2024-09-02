"الأرصاد": الأحساء والصمان تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة 44 ْمئوية

ووفق التوقعات، فإنه لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من منطقتَي نجران وحائل، كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك.