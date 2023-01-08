لتعزيز الجاهزية.. تنفيذ تمرين الأمن السيبراني بالتعاون مع "الطاقة"

وأوضحت الهيئة أن التمرين تناول إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات السيبرانية، وتطبيق آلية الاستجابة للحوادث السيبرانية الطارئة؛ بدءًا من الاستعداد والاكتشاف والتحليل، ثم الاحتواء والتعافي وإجراءات ما بعد الحادثة، ومشاركة المعلومات، والدروس المستفادة، لافتةً إلى أن التمرين اشتمل على مجموعة من الأنشطة الفنية والإدارية لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات والتهديدات السيبرانية المتجددة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية؛ للإسهام في حماية البنى التحتية الحساسة والمصالح الحيوية للمملكة.