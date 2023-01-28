تزامنًا مع "طواف السعودية 3".. إغلاق بعض طرق العلا جزئيًّا لفترات محدودة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبدالرحمن بن سليمان الطريري، أنه سيتم إغلاق بعض الطرق جزئيًّا ولفترات محدودة، بالتزامن مع عودة سباق "طواف السعودية" إلى العلا، اعتبارًا من الاثنين المقبل وحتى الجمعة.
وقال "الطريري": إن الإغلاق يأتي حرصًا على تعزيز إجراءات السلامة، وتقديم تجربة مميزة للدرّاجين والمتابعين بين تضاريس العلا الخلّابة وإرثها الحضاري العريق.
وينطلق السباق في موسمه الثالث بمنافسة 16 فريقًا دوليًّا، ضمن إحدى المنافسات المهمة في تقويم الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، والمعتمدة من الاتحاد السعودي للدراجات.