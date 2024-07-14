350 ألف تأشيرة شنجن للسعوديين في عام واحد.. فرنسا تتصدر.. وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا في القائمة

سلَّط تقرير "هورايزون"، المتخصص في دراسات الوجهات السياحية، الضوء على اتجاه الحجوزات، وخيارات الوجهات، والوجهات الرائجة في مناطق أوروبا والمملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وإفريقيا.
ووفق التقرير، يخطط المسافرون مسبقًا لرحلاتهم في عام 2024 أكثر مقارنة بالعام الماضي. وزادت طلبات المسافرين في أوروبا والسعودية والشرق الأوسط وإفريقيا نحو أعداد الرحلات المحجوزة مسبقًا، التي تتم قبل الموعد بـ 60 إلى 89 يومًا، وربما تزيد على 90 يومًا.
واختار 53% من المسافرين من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا استكشاف وجهات في أوروبا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4% عن العام السابق.
وأشار تقرير اتجاهات السفر لعام 2024، الصادر عن "سكاي سكانر"، إلى ازدياد الطلب من المسافرين من المملكة العربية السعودية نحو تجارب استكشاف الثقافات، وخصوصًا في العديد من العواصم الأوروبية التي تشهد تنوعًا في هذه التجارب.
وقد رصدت "الإخبارية" أكثر دول الشنغن منحًا لتأشيرة السياحة للسعوديين خلال عام 2023. وكشفت البيانات عن تصدُّر فرنسا دول الشنغن الأكثر منحًا لتأشيرة السياحة للسعوديين خلال عام 2023، بنحو 119 ألف تأشيرة. وجاءت إسبانيا في المركز الثاني بنحو 43 ألف تأشيرة، وحلت إيطاليا في المركز الثالث بنحو 38 ألف تأشيرة.
ووصل إجمالي عدد التأشيرات الممنوحة إلى ما يقارب 350 ألف تأشيرة لعام 2023.
وتُعدُّ إيطاليا واحدة من أكثر وجهات العطلات جاذبية مع آثارها الشهيرة، ومأكولاتها التي لا تقاوَم، وكانت في قائمة الوجهات الأكثر رواجًا في المملكة العربية السعودية لثلاث مرات على التوالي.
وتُعدُّ وجهتا إسبانيا واليونان من الوجهات الأكثر شعبية التي يتم البحث عنها على "سكاي سكانر".
وقد انخفض متوسط طول الرحلات قليلاً، أو استقر على أساس سنوي في العديد من الوجهات الشهيرة، إلا أن الوجهات تتميز برحلات طويلة، تعد من الوجهات الشهيرة، مثل بانكوك ومدينتَي نيويورك وسيدني.