350 ألف تأشيرة شنجن للسعوديين في عام واحد.. فرنسا تتصدر.. وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا في القائمة

ووفق التقرير، يخطط المسافرون مسبقًا لرحلاتهم في عام 2024 أكثر مقارنة بالعام الماضي. وزادت طلبات المسافرين في أوروبا والسعودية والشرق الأوسط وإفريقيا نحو أعداد الرحلات المحجوزة مسبقًا، التي تتم قبل الموعد بـ 60 إلى 89 يومًا، وربما تزيد على 90 يومًا.