10 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة

وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة فرسان والحرث والدائر والريث والعيدابي والفطيحة وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تستمر الحالة على الدرب وبيش حتى الساعة الـ23.00 من مساء الاثنين. وتشهد المنطقة أمطارًا غزيرة على أغلب محافظات المنطقة، تستمر الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.