10 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة وعسير والجوف والشمالية والباحة والرياض والشرقية وجازان وتبوك ونجران).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.
وتشهد المنطقة الشرقية أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البطحاء والعديد وسلوى، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا. وتستمر الحالة في الخفجي وحفر الباطن حتى الساعة الـ23.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة فرسان والحرث والدائر والريث والعيدابي والفطيحة وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تستمر الحالة على الدرب وبيش حتى الساعة الـ23.00 من مساء الاثنين. وتشهد المنطقة أمطارًا غزيرة على أغلب محافظات المنطقة، تستمر الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل البدع وحقل وضباء ونيوم وشرما وتبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة مع سيول وتساقط البَرَد. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب والمجاردة ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين، فيما حذر المركز المنطقة من عواصف وأمطار غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة والحرجة والربوعة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا غزيرة وسيولاً، تشمل الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة. وتشهد الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد أمطارًا متوسطة. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والطائف وأضم وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا نشطة وأتربة مثارة. وتشمل الحالة العويقيلة وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة الجوف رياحًا نشطة وأتربة مثارة. وتشمل الحالة القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.